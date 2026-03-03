ENAG Şubat enflasyonunu açıkladı!

Bugün Şubat enflasyonu belli oluyor! TÜİK saat 10.00'da Şubat enflasyonunu açıklayacak. Milyonların merak ettiği enflasyon oranlarına ise geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği TÜİK enflasyon oranı öncesi ise Enflasyon Araştırma Grubu'ndan açıklama geldi.

ENAG'a göre Şubat enflasyonu belli oldu. Buna göre, 2026 Şubat ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,01 oranında gerçekleşti. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 54,14 olarak hesaplandı.

OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

ENAG'a göre ocak ayında enflasyon yüzde 6,32 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 53,42 olarak hesaplanmıştı.