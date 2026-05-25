Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı geriledi

Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi Departmanı Direktörü Alla Bakina, Visa ve Mastercard kartların Rusya ödeme piyasasındaki payının yüzde 17’nin altına gerilediğini bildirdi.

Bakina, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ödeme piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Visa ve Mastercard’ın 2022 öncesinde Rusya’daki pazarın hakimi konumu bulunduğuna işaret eden Bakina, “İki şirket 2022’de Rusya’dan çekildi. Geçen süre zarfında bu araçların piyasadaki payı azaldı ve bugün yüzde 17’nin altında.” ifadelerini kullandı.

Bakina, Visa ve Mastercard’ın, Rusya’da daha önce sağladıkları işlevi artık yerine getirmediğini belirterek, “Bu kartların elbette piyasamızdan çıkması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus ödeme sisteminin “dayanıklılığını göstermeye devam ettiğini” savunan Bakina, nakitsiz ödemelerin payının da istikrarlı şekilde yüksek seviyede kaldığını söyledi.

Bakina, Rusya’da nakitsiz ödemelerin payının 2026 sonuna kadar yüzde 90 eşiğini aşmasının beklendiğini kaydetti.

Visa ve Mastercard, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini askıya almıştı. Rus bankalarınca çıkarılan Visa ve Mastercard kartlarının yurt dışında kullanımı, yurt dışındaki kartların da Rusya’da kullanımı durmuştu.

Rusya’da kart işlemleri ise ülkenin ulusal ödeme altyapısı üzerinden yürütülmeye devam edilirken ulusal ödeme sistemi Mir’in kullanımında artış yaşandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

