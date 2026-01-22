FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2025 yılı kasım ayında 186 milyar 673 milyon dolar oldu.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 Kasım'da önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 517 milyon dolar azalırken yükümlülükleri 3 milyar 114 milyon dolar arttı.

Bu gelişmeler sonucunda söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 4 milyar 631 milyon dolar artarak 186 milyar 673 milyon dolara yükseldi.

Kasım 2025 döneminde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 948 milyon dolar, 630 milyon dolar ve 69 milyon dolar artarken yurt içi bankalardaki mevduat ile ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 240 milyon dolar ve 924 milyon dolar azaldı. Bu gelişmelere bağlı olarak toplam varlıklar 1 milyar 517 milyon dolar geriledi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 599 milyon dolar, 1 milyar 316 milyon dolar ve 451 milyon dolar artarken ithalat borçları 251 milyon dolar azaldı. Böylece toplam yükümlülükler 3 milyar 114 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Ekim 2025'e göre sırasıyla 80 milyon dolar ve 371 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 289 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 59 milyon dolar arttı.

Kasım 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 139 milyar 939 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 133 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 6 milyar 920 milyon dolar olurken bu tutar Ekim 2025 dönemine kıyasla 3 milyar 795 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarıAltın için rekor tarih belli oldu! Yatırımcıya kritik uyarı
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştüAltının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.