Altın Trump'ın açıklaması sonrası yükseldi: Petrol düştü

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreçten etkilenen altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini ve İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini açıklaması sonrası yükselişe geçti.

TRUMP'TAN 'BÜYÜK İLERLEME' MESAJI

Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. Trump, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması sonrası altın yükselişini sürdürdü. Söz konusu gelişme, enflasyon baskılarını azaltırken doları da zayıflattı.

Ons altın gün içinde en yüksek 4651 dolar, en düşük 4546 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.17 itibarıyla 4647 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6765 TL, en düşük 6612 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.02 itibarıyla 6753 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan petrol de ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşı sona erdirecek nihai anlaşma konusunda "büyük ilerleme" kaydedildiğini açıklaması sonrası ikinci günde de geriledi. Brent petrol, salı günü yüzde 4 düşüşün ardından varil başına 108 dolara doğru indi.

Altın fiyatları çarşamba günü yüzde 2'ye yakın yükselirken, zayıflayan dolar ve gerileyen petrol fiyatları piyasaları destekledi. ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin yatırımcıların odağına yerleştiği vurgulanıyor.

6 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.09 itibarıyla 11.045 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 22.091 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 45.335 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 111.136 TL seviyesinde.