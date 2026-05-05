Gürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliği

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında, “İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gürültü İzleme Sisteminin (SAGİS) Geliştirilmesi” projesinin hayata geçirilmesine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

HEAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ile kurum yöneticileri katıldı. "Millî Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Gürültü İzleme Sisteminin (SAGİS) Geliştirilmesi" ile Türkiye, havacılıkta kritik bir teknolojik altyapıyı yerli imkanlarla kazanıyor.

TÜRKİYE’DE VE TÜBİTAK BÜNYESİNDE BİR İLK

SAGİS projesi, sadece bir gürültü ölçüm sistemi olmanın ötesinde, TÜBİTAK tarafından ilk kez geliştirilen bir gürültü yönetim sistemi olma özelliğini taşıyor. Kapsamı ve teknik altyapısıyla sınıfında fark oluşturan bu çalışma, stratejik önemiyle havacılık ekosistemine yeni bir soluk kazandıracak.

YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENDİRİLEN TÜRK MÜHENDİSLİĞİ

SAGİS, Türkiye’de ilk kez yapay zekâ destekli ve "öğrenebilen" bir mimariyle tasarlandı. 24 ay sürecek AR-GE çalışmaları sonucunda, Türk mühendisleri tarafından hazırlanan özel modellerle eğitilecek sistem, uluslararası standartlarda en üst segment performansına ulaştırılacak.

Geliştirilen bu ileri teknoloji sayesinde; uçak motor frekansları, diğer çevresel gürültü kaynaklarından hassas bir şekilde ayrıştırılabilecek. Uçuşların, NADP1, NADP2 ve Sürekli Alçalma Yaklaşımı gibi gürültü azaltma prosedürlerine uyumu dijital olarak anlık denetlenebilecek. GIS tabanlı görsel arayüz üzerinden havalimanı çevresindeki gürültü değerleri harita üzerinde takip edilebilecek.

Sahip olduğu geniş ölçüm ağı, yapay zekâ destekli analiz kabiliyeti ve yüksek doğrulukta veri üretimi ile SAGİS projesi, ileri teknoloji temelli bir çevresel yönetim yaklaşımını temsil ediyor. Bu kapsamda proje, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çevresel gürültü yönetimi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak.

SAVUNMA SANAYİİ VİZYONUYLA SİVİL HAVACILIKTA YERLİ DÖNÜŞÜM

Savunma sanayiindeki yerlileşme başarısını sivil havacılığa entegre eden bu proje, Türk mühendisliğinin emeğiyle havacılık operasyonlarını modernize ediyor. Ar-Ge çalışmaları ve saha operasyonlarını HEAŞ ile TÜBİTAK MAM ekiplerinin ortak yürüteceği SAGİS projesi, havacılıkta dışa bağımlılığı büyük oranda azaltırken, yüksek ithalat maliyetlerinin de önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak.
HEAŞ’ın TÜBİTAK MAM’la geliştirdiği bu proje ile çevresel sürdürülebilirlik, ileri teknoloji kullanımı ve veri temelli yönetim anlayışı doğrultusunda havacılık sektöründe öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

