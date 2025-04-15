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  4. Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı

15.04.2025 15:25
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 46 milyar 878,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı

Bakanlık, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 12 milyar 105 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 845 milyon lira, net satış 6 milyar 878,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede reel basit faiz yüzde 4,87, reel bileşik faiz ise yüzde 4,92 oldu.

Kamudan gelen 35 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 316 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 46 milyar 878,2 milyon lira borçlandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tahvil hazine
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