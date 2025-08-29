FİNANS

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,21, yıllık bazda yüzde 36,35 artış gösterdi.

Ezgi Sivritepe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,23, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,78 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,89, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 37,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 48,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,11, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 41,68 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,5 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,17 azaldı.
AA

Anahtar Kelimeler:
tüik
