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İhtiyaç kredisinden mevduata kadar faizlerde sert yükseliş! 1 yıllık maliyeti yüzde 100'ü aştı... 11 ayın zirvesini gördü

Merkez Bankası'nın verilerine göre, ihtiyaç kredisindeki faizlerin son 8 haftadaki yükselişi 12 puana yaklaştı. Ayrıca, mevduat faizlerinde ise 829 puanlık bir artış görüldü. Ticari kredilerindeki faiz oranlarının yükselişi ise iş dünyası için sorun olmaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin sonucu olarak ise ekonomi çarklarının yavaşlaması bekleniyor.

İhtiyaç kredisinden mevduata kadar faizlerde sert yükseliş! 1 yıllık maliyeti yüzde 100'ü aştı... 11 ayın zirvesini gördü
Ezgi Sivritepe

Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından ekonomin bazı çarklarında da değişimler yaşandı. TCMB, faiz indirme sürecine ara vererek politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti. Ayrıca, gecelik borç verme faizi de yüzde 49'a ulaştı.

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9 AYIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 14 Mart haftasında ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 62,73 iken geçtiğimiz hafta 74,59'a yükseldi. Son 8 haftadaki yükselişe bakıldığında 12 puanlık bir artışa yaklaşıldığı görüldü. Ayrıca, ihtiyaç kredisindeki yıllık maliyetler vergilerle birlikte yüzde 100'ü aştı ve Ağustos 2024 sonrasında kredi faizlerinde 9 ayın zirvesi görüldü.

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MEVDUAT FAİZİNDE 829 PUANLIK ARTIŞ!

TL'nin değerli kalması için mevduat faizlerindeki oranlar da yükselmeye devam ediyor. Kredi faiz oranları yüsekken mevduat faizlerinde ortalamanın altında teklifler veriliyor. 14 Mart haftası ile geçtiğimiz haftanın kıyası yapıldığında ise 829 puanlık bir artışın kaydedildiği görüldü.
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Buna göre, 14 Mart haftasında yüzde 49,91 seviyesinde olan bir-üç ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, geçen hafta yüzde 58,30 ile son beş ayın zirvesini gördü. Ayrıca, 14 Mart haftasında yüzde 48,35 olan tüm vadelerin ortalama faizi, geçen hafta yüzde 56,48 ile beş ayın zirvesinde yer aldı.
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İŞ DÜNYASI İÇİN KÖTÜ HABER: 11 AYIN ZİRVESİNDE

İş dünyasının yakındna ilgilendiği ticari kredilerde de durum iç açıcı değil. Kredilerde faiz oranlarının yüksek olması iş dünyasını zorlamaya devam ediyor.
14 Mart haftası ile geçtiğimiz hafta arasındaki fark bakıldığında faiz oranlarında 9 puanlık bir artış dikkat çekiyor.14 Mart haftasında yüzde 55,20 olan ortalama ticari kredi faizleri, geçen hafta yüzde 64,13 seviyesine yükseldi. Bu kalemde Haziran 2024 sonrası 11 ayın zirvesi görüldü.
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FAİZ GÖSTERGELERİNDE SERT YÜKSELİŞ!

Merkez Bankası'nın bankacılık sistemine sağladığı likiditenin ağırlıklı fonlama maliyeti de değişti. Yani, öncesinde 14 Mart'ta yüzde 42,50 iken 16 Mayıs'ta yüzde 47,79 oldu. 6 haftadaki artış, 529 baz puan oldu.

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Piyasa koşullarına göre oluşan TLREF ise 14 Mart'ta yüzde 42,16 iken 16 Mayıs itibarıyla yüzde 48,98 oldu. Bu kalemde 682 baz puanlık faiz artışı oldu.
Kaynak: Nefes

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi faiz mevduat Merkez Bankası
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