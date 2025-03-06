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İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı

06.03.2025 11:54
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu'nun şubat sonuçları açıklandı. İnşaat sektörü geçen yıl yüzde 9,3 büyürken, inşaat malzemesi sanayisinde üretim artışı yıllık yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu'nun şubat sonuçları açıklandı. Raporda, inşaat sektörünün 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 8,7 büyüdüğü ve geçen yılın üçüncü çeyrekteki büyümesinin ise yüzde 9,2'den 11,1'e güncellendiği belirtildi.

Sıkılaştırma politikalarının inşaat sektörüne etkisinin sınırlı olduğu aktarılan raporda, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri, yerel seçimler sonrası kentsel dönüşüm ve diğer inşaat faaliyetlerinin destekleyici nitelikte olduğu vurgulandı. Raporda, inşaat sektörünün son 9 çeyrektir büyüme gösterdiğine dikkat çekildi.

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İNŞAAT MALZEMESİ ÜRETİMİ ARTTI

Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin geçen yılın ikinci yarısında zayıf kaldığı kaydedildi. İnşaat malzemesi sanayi üretiminin hem iç hem dış talepteki gelişmelerden etkilendiği belirtilen raporda, geçen yılın genelinde dış talebin durağan kaldığı ve bu nedenle sanayi üretiminin olumsuz etkilendiği vurgulandı.

İç talebin yılın ilk çeyreğine kadar hareketli kaldığı, ikinci çeyrekten itibaren dezenflasyon politikalarının ve sıkı para politikasının etkileri ile yavaşlamaya başladığı raporda paylaşıldı. Yılın üçüncü çeyreğinde küçülen iç talep, dördüncü çeyrekte de zayıf kaldı.

Raporda, 2024'ün üçüncü çeyreğinde çalışma gün sayılarının normalleştiği, siyasetin etkilerinin en aza indiği, sıkı para ve maliye politikaları uygulamasının genişletildiğinin altı çizildi. Bu gelişmelere bağlı olarak, üçüncü çeyrekte iç talep ve malzeme sanayi üretimi üzerinde sıkılaşma politikalarının açık etkilerinin görüldüğüne vurgu yapıldı.

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Geçen yılın üçüncü çeyreğinde inşaat malzemesi sanayi üretiminin yüzde 2,2 azaldığı aktarılan raporda, yılın son çeyreğinde ise inşaat malzemesi sanayi üretiminin yeniden büyümeye geçtiği ancak büyümenin yüzde 0,95 ile sınırlı kaldığı hatırlatıldı.
Geçen yılın son üç ayında ihracat artışı üretimi desteklerken iç talepte de sınırlı bir toparlanma yaşandı.

GENEL EKONOMİNİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Raporda, inşaat sektörünün 2024'teki yüzde 9,3 büyümeyle 2023'teki yüzde 7,2'lik büyümenin üzerine çıktığına vurgu yapıldı.
5 yıllık daralmanın ardından inşaat sektöründe iki yıl üst üste yüksek büyüme oranlarının görülmesinde, özellikle deprem bölgesi inşaat faaliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

Türkiye İMSAD raporunda, inşaat sektörünün geçen yılın tüm çeyreklerinde ve yılın tamamında genel ekonominin üzerinde büyüdüğüne de yer verildi.

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2024'ün dördüncü çeyrek döneminde genel ekonomi yüzde 3, inşaat sektörü ise yüzde 8,7 büyüme kaydetti.
Sıkılaştırma politikaları birçok sektörde yavaşlamaya neden olurken inşaat sektörünün daha sınırlı etkilendiğinin altı çizilen raporda gayrimenkul sektöründe büyümenin yüzde 2,4 ile zayıfladığına yer verildi.

ÜRETİME YANSIMADI

Rapora göre 2024'te inşaat sektörünün yüzde 9,3 büyümesine rağmen, inşaat malzemesi sanayisinde üretim artışı yıllık yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektöründeki büyümenin malzeme sanayinin üretimine yansımadığı belirtilen raporda, inşaat sektöründeki yüksek büyümenin yarattığı iç talebin büyük ölçüde stoklardan karşılandığı kaydedilirken satış kanalları, bayiler ve üretici firmaların stoklarını kullandığı bilgisi paylaşıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat
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