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İşsizlik oranında gerileme: TÜİK duyurdu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.06.2024 10:09
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Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 oldu.

İşsizlik oranında gerileme: TÜİK duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı iş gücü verilerini yayımladı. Buna göre işsizlik nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 oldu. İşsiz sayısı ise 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

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işsizlik
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