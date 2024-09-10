İşsizlik rakamları açıkladı: Temmuz'da gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. Buna göre Temmuz'da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. İşsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25,0 olarak tahmin edildi.