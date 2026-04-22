İstanbul Havalimanı’na lüks genel havacılık terminali

5 bin metrekare terminal alanı ve 40 bin metrekare hangar alanlarının bulunduğu İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali (C-VIP) hizmete açılıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiği terminalde özel uçaklarla yolculuk yapacak misafirler konforlu bir havalimanı deneyimi yaşatacak. Havacılık Terminali'nde ünlü markalara ait mağazalar, yeme içme alanları, çocuk oyun alanları, çalışma alanları VIP transfer hizmeti, özel suitler ve lounge alanları bulunuyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır