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KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 15 milyar 159 milyon lira azalarak 506 milyar 451 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Temmuz haftasında 72 milyar 781 milyon lira artarak 19 trilyon 694 milyar 210 milyon liradan, 19 trilyon 766 milyar 991 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 248 milyar 99 milyon lira artarak 23 trilyon 336 milyar 1 milyon liraya çıktı.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor 1

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 391 MİLYAR LİRAYA İNDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 18 Temmuz itibarıyla 7 milyar 360 milyon lira azalarak 2 trilyon 390 milyar 654 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 588 milyar 928 milyon lirası konut, 57 milyar 64 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 744 milyar 662 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor 2

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 393 milyon lira artarak 2 trilyon 904 milyar 235 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 azalarak 2 trilyon 240 milyar 758 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 771 milyar 994 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 468 milyar 764 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor 3

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 969 milyon lira artışla 441 milyar 310 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 319 milyar 718 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 36 milyar 251 milyon lira artarak 4 trilyon 60 milyar 282 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 15 milyar 159 milyon lira azalarak 506 milyar 451 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,17'si oldu.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
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