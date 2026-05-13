Konkordato şartları değişti

Konkordato talebi başvuru sürecinde, talepte bulunanların ​belge düzeninde kapsamlı düzenleme ​yapıldı.

Cansu Çamcı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konkordato talebine eklenecek belgeler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, konkordatotalebinde ⁠bulunacak borçlunun sunduğu bilanço, gelir tablosu,nakit akış tablosu gibi finansal verilerin ⁠belirli bir standarda göre hazırlanmasını sağlayan kurallar bütünü olarak tanımlanan finansal raporlama çerçevesine ilişkin düzenleme yapıldı.

BORÇLULAR DA KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

Buna göre, finansal raporlama çerçevesine dayanak teşkil eden Bakanlar Kurulu kararı 6434 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilirken, bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile bunlar dışındaki borçlular da kapsama dahil edildi.

Finansal raporlama çerçevesi; borçlunun bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacir olması durumunda büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardını, bunlar dışındaki borçlular için ise vergi usul kanunu ⁠ve ilgili mevzuatı ifade edecek.

Düzenlemeyle ayrıca, konkordato talebinde bulunan borçlularla bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na bildirim süresi 60 günden 30 güne indirildi.

Kaynak:Reuters

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

