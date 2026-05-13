Konkordato şartları değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konkordato talebine eklenecek belgeler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle, konkordatotalebinde ⁠bulunacak borçlunun sunduğu bilanço, gelir tablosu,nakit akış tablosu gibi finansal verilerin ⁠belirli bir standarda göre hazırlanmasını sağlayan kurallar bütünü olarak tanımlanan finansal raporlama çerçevesine ilişkin düzenleme yapıldı.

BORÇLULAR DA KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

Buna göre, finansal raporlama çerçevesine dayanak teşkil eden Bakanlar Kurulu kararı 6434 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilirken, bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacirler ile bunlar dışındaki borçlular da kapsama dahil edildi.

Finansal raporlama çerçevesi; borçlunun bağımsız denetime tabi olmayan tüzel kişi tacir olması durumunda büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardını, bunlar dışındaki borçlular için ise vergi usul kanunu ⁠ve ilgili mevzuatı ifade edecek.

Düzenlemeyle ayrıca, konkordato talebinde bulunan borçlularla bağımsız denetim kuruluşu arasında imzalanan sözleşmenin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na bildirim süresi 60 günden 30 güne indirildi.

