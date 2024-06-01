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  4. Mayıs ayı enflasyonunda öncü veri! İstanbul'da artış yüzde 82'yi aştı

Mayıs ayı enflasyonunda öncü veri! İstanbul'da artış yüzde 82'yi aştı

01.06.2024 14:22
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte mayıs ayında önceki aya göre perakende fiyatların yüzde 3,59, toptan fiyatların yüzde 2,59 arttığını belirtti. Yıllık bazda artış oranı perakendede yüzde 82,20, toptan eşyada yüzde 61,21 oldu.

Mayıs ayı enflasyonunda öncü veri! İstanbul'da artış yüzde 82'yi aştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kentteki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi mayısta önceki aya göre yüzde 3,59, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 2,59 arttı.

Söz konusu veriler, yıllık bazda incelendiğinde artış oranının perakendede yüzde 82,20, toptan eşyada yüzde 61,21 olduğu görüldü.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Mayısta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,86, konut harcamalarında yüzde 7,07, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,76, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,48, gıda harcamalarında yüzde 2,35 ve diğer harcamalarda yüzde 1,36 artış izlenirken, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,13, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,45 azalma oldu.

Toptan fiyatlarda ise işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 8,31, madenler grubunda yüzde 5,13, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,41, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,09 artış görülürken, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 7,40 azalış izlendi. Mensucat grubunda değişim olmadı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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