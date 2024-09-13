Merkez açıkladı... Enflasyon beklentisi düşüyor! Bakan Şimşek: "Uygulanan program hedefine uyumlu"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan 2024 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 64 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,31'den 43,14'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 oldu.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi ise 37,28 TL'den 37,16 TL'ye düştü. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,03 TL iken, bu anket döneminde 42,43 TL olarak belirlendi.

Anket sonuçları şu şekilde oluştu:



"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00’ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,06 olasılıkla yüzde 13,00 – 16,99 aralığında, yüzde 56,91 olasılıkla yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 9,38 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,52‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 59,26‘sının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 12,96‘sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir."

"UYGULANAN PROGRAM HEDEFİNE UYUMLU"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise açıklanan piyasa katılımcılar anketi için X üzerinden değerlendirmede bulundu.

Şimşek, beklenen enflasyon oranında yaşanan iyileşmenin uygulanan program hedeflerine uyduğunu aktararak, "Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi" şeklinde konuştu.

Şimşek, "On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu.

Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor.

2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak.

Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.

Şimşek paylaşımında şu grafiği de kullandı: