Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin bilançosu yayımlandı. Merkez Bankası, 2025 yılında 1 trilyon 65 milyar TL'lik zararın olduğunu duyurdu.

Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

TCMB'nin 31 Aralık 2025'te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Merkez Bankası, gelişmiş ülke bankalarıyla beraber 2025 yılını zarar ile kapattığını duyurdu.

Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı! 1

Buna göre, 2025 sonu itibarıyla TCMB'nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu, 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 TL oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 TL olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla Bankanın 2025 dönemi zararı, 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 TL oldu.
Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı! 2

FED DE ZARAR AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolarla üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi. Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te ise 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı.

Merkez Bankası 2025 bilançosunu açıkladı! 3

Avrupa Merkez Bankası (AMB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon euro zararla kapattı. AMB, 2024 yılını 7,944 milyar euro, 2023'ü ise 1,27 milyar euro zararla kapatmıştı.

