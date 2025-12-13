FİNANS

Merkez Bankası açıkladı: 200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti!

Merkez Bankası'nın verilerine göre tedavülde bulunan banknotlarda kupür bazlı ayrışma belirginleşti. Kasım 2024 – Kasım 2025 döneminde 200 TL banknot adedi 2 milyar 635 milyondan 3 milyar 720 milyona yükselerek yüzde 41 artış kaydetti. Tedavüldeki banknot sayısında artışın yaşanması ise enflasyona bir işaret olduğu söyleniyor.

Ezgi Sivritepe

200 TL banknotların son 1 yıldaki artışı yüzde 41 oldu. Böylece 200 TL, tedavüldeki en baskın banknot olma konumunu daha da güçlendirdi. 200 TL'lik banknotlar, dolaşımdaki toplam parasal değerin yaklaşık yüzde 86,6'sını oluşturuyor.

Merkez Bankası açıkladı: 200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti! 1

200 TL DOLAŞIMDA ARTIYOR

200 TL'nin banknotların gücü her geçen gün artarken diğer banknotların adedi düşmeye başladı. Buna göre, 100 TL'nin banknot adedi yüzde 8,7 azalırken; 50 TL banknotlarda düşüş yüzde 25’e yaklaştı.

Merkez Bankası açıkladı: 200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti! 2

Dikkat çeken kısım ise küçük kupürlerde yeni bir artışın yaşanması. Buna göre, 20 TL banknot adedi yüzde 21, 10 TL yüzde 10, 5 TL ise yüzde 13 oranında yükseldi. Ekonomistler, bu görünümün günlük küçük harcamalarda düşük kupür ihtiyacının sürdüğünü belirtiyor.

Merkez Bankası açıkladı: 200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti! 3

200 TL ERİDİ BİTTİ!

En önemli noktalardan biri de 200 TL'nin alım gücünün artık kalmamış olması. En büyük banknot olan 200 TL ile tedavüle girdiğinde ortalama 1.6 TL olan kurla 125 dolar ya da 4.8 gram altın alınabiliyordu. Bugün ise 42.7 TL'lik dolar kuruyla 200 TL ile sadece 4,6 dolar alınabiliyor. Bir gram altın alabilmek için ise 30 adet 200 TL'ye ihtiyaç var.

Merkez Bankası açıkladı: 200 TL piyasanın nerdeyse tamamı ama eridi bitti! 4

ENFLASYONA İŞARET EDİYOR

Tedavüldeki banknot sayısının artması enflasyonun bir göstergesi. Alım gücü düştükçe dolaşımdaki banknot sayısı da artıyor. Türkiye'deki en büyük banknot 200 lira ancak bu tutarla yapılacak bir alışveriş de oldukça sınırlı hale geldi.

