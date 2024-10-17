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Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

17.10.2024 15:07
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 73,9 milyar lira artarak 18 trilyon 170,1 milyar liraya yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 11 Ekim ile biten haftada 73 milyar 923 milyon 175 bin lira artışla 18 trilyon 170 milyar 973 milyon 507 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,02 yükselişle 10 trilyon 980 milyar 848 milyon 30 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,62 azalışla 6 trilyon 429 milyar 490 milyon 884 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 197 milyar 882 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 166 milyar 507 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 11 Ekim itibarıyla 2 milyar 769 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,85 artarak 1 trilyon 761 milyar 978 milyon 755 bin lira oldu.
Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,23 yükselişle 1 trilyon 780 milyar 181 milyon 423 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,14 azalışla 2 trilyon 119 milyar 731 milyon 320 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 424 milyar 740 milyon 746 bin lirası konut, 59 milyar 733 milyon 637 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 277 milyar 504 milyon 372 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

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Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Ekim ile biten haftada 8 milyar 70 milyon 964 bin lira artarak 14 trilyon 473 milyar 169 milyon 231 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,26 artış kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB para
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