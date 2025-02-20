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Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

20.02.2025 16:02
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sektörün toplam mevduatı 20 trilyon 618,9 milyar lira, kredi hacmi ise 16 trilyon 182,8 milyar lira oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 Şubat'la biten haftada 426 milyar 366 milyon 27 bin lira artışla 20 trilyon 618 milyar 919 milyon 574 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,1 artışla 11 trilyon 928 milyar 875 milyon 418 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,5 yükselişle 6 trilyon 125 milyar 499 milyon 573 bin lira oldu.

dolar

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 205 milyar 166 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170 milyar 354 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Şubat itibarıyla 139 milyon dolarlık artış görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artarak 4 trilyon 1 milyar 150 milyon 219 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 529 milyar 138 milyon 715 bin lirası konut, 69 milyar 945 milyon 36 bin lirası taşıt, 1 trilyon 488 milyar 73 milyon 761 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Şubat'la biten haftada 177 milyar 286 milyon 271 bin artarak 16 trilyon 182 milyar 790 milyon 212 bin liraya yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB para
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