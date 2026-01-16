FİNANS

Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026'nın ilk Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Buna göre, cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17 oldu. Cari yıl sonu dolar beklentisi ise 43,06 TL oldu. işte Piyasa Katılımcılar Anketi ile ilgili detaylar...

Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası 65 ekonomistın katıldığı Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyonu, dolar ve büyüme beklentileri paylaşıldı.

Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu 1

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşti.
Ocak ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 1,08 oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu 2

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,35 iken, bu anket döneminde yüzde 38,13 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,21 olarak gerçekleşmişti.
Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu 3

DOLAR TAHMİNİ DÜŞTÜ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,42 TL iken, bu anket döneminde 43,06 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 50,62 TL iken, bu anket döneminde 51,08 TL olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu 4

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

