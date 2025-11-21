FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Merkez Bankası açıkladı! Net döviz açığı eylülde azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 182 milyar 366 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı! Net döviz açığı eylülde azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 368 milyon dolar, yükümlülükleri 2 milyar 389 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası açıkladı! Net döviz açığı eylülde azaldı 1

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 2 milyar 114 milyon dolar, 850 milyon dolar, 619 milyon dolar ve 126 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 342 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak, varlıklar 3 milyar 368 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2 milyar 140 milyon dolar, 552 milyon dolar ve 388 milyon dolar artarken, ithalat borçları 691 milyon dolar azaldı. Böylece yükümlülükler 2 milyar 389 milyon artış gösterdi.

Merkez Bankası açıkladı! Net döviz açığı eylülde azaldı 2
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, eylülde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ağustosa göre 319 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 821 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 544 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 405 milyon dolar arttı.
Eylülde kısa vadeli varlıklar 140 milyar 992 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler de 131 milyar 912 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşerek, ağustosa göre 2 milyar 269 milyon dolar arttı.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş gücü girdi endeksleri açıklandıİş gücü girdi endeksleri açıklandı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (21 Kasım 2025)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (21 Kasım 2025)

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.