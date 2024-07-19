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Merkez Bankası açıkladı: UYP Mayıs'ta 333,5 milyar dolar açık verdi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.07.2024 11:27
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Türkiye'nin mayıs sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 337,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 670,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Net UYP, 2023 sonunda eksi 275,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası açıkladı: UYP Mayıs'ta 333,5 milyar dolar açık verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Mayıs 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 1,4 artışla 337,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,2 artışla 670,9 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, nisanda eksi 333,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Net UYP, 2023 sonunda eksi 275,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi mayısta 2023 sonuna göre yüzde 2 artışla 143,6 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 1 azalışla 123,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0,6 artarak 46,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 24,7 artışla 189,7 milyar dolara yükseldi.

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PORTFÖY YATIRIMLARI 118,3 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, mayıs sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 23,4 artarak 118,3 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 39,2 yükselişle 41,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 276,8 artışla 9,9 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2,2 artışla 43,5 milyar dolar oldu.

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Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,6 artarak 362,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 4,1 artarak 41,4 milyar dolara yükselirken TL mevduatı da yüzde 37 artarak 23,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 1,9 yükselerek 63,9 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,9 azalarak 100,1 milyar dolar oldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
yatırım dolar Merkez Bankası
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