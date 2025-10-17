FİNANS

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30'u geçti! Dolar ve faiz beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim 2025 Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın yayımladığı ankete 68 katılımcı sağlandı. Buna göre, dolar, enflasyon, büyüme ve faizde yıl sonu tahminleri belli oldu. İşte Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...

Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Ekim 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. Katılımcılara göre yıl sonu enflasyon, dolar, büyüme ve faiz tahminleri de belli oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,25 iken, bu anket döneminde yüzde 23,26 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,78 iken, bu anket döneminde yüzde 17,36 olarak gerçekleşti.
FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,48 iken, bu anket döneminde yüzde 39,15 oldu.

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39,00 olarak gerçekleşti.
DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96TL iken, bu anket döneminde 49,75TL olarak gerçekleşti.
BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
