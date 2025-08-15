FİNANS

Merkez Bankası anketi açıklandı! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Böylece dolar, enflasyon, büyüme ve faizde yıl sonu tahminleri ve beklentileri belli oldu. Anket sonuçlarında yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentilerinin yükseldiği görüldü.

Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Ağustos 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. 2025 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı. Anket sonuçları, katılımcıların yıl sonu enflasyon ve dolar/TL tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koydu. Büyüme beklentisi sabit kalırken faiz beklentisi düştü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 22,84 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ İÇİN BEKLENTİ NE YÖNDE?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,72TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

