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Merkez Bankası duyurdu: Döviz/altın dönüşümlü KKM stok bakiyesi Haziran'da 4,3 milyar dolar geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 14:42
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası stok verilerini paylaştı. Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi Haziran ayında bir önceki aya göre 4,3 milyar dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası duyurdu: Döviz/altın dönüşümlü KKM stok bakiyesi Haziran'da 4,3 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı. TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Mayıs sonunda 67,9 milyar dolardan revize edilen 68,1 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, Haziran sonunda 63,8 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 48,9 milyar dolardan 45,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 19,2 milyar dolardan 18,1 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise bir ayda 12 milyar TL azalarak 37,1 milyar TL'den 25,1 milyar TL'ye geldi.

Kaynak: Foreks

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