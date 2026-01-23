FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 202 trilyon lira, yükümlülükleri ise 214 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 202 trilyon lira, yükümlülükleri ise 214 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 1,9 puan azalarak yüzde 20,8 oldu.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH’nin yüzde 3,2’si ile net borç alan konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte GSYH’nin yüzde 0,6’sı oranında net borç veren konumunda bulundu.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 56’lık pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Rapora göre, finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 49’luk pay ile hisse senedi ve özkaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü.

Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 94 seviyesinde gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı arttı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazine gelecek hafta iki doğrudan satış gerçekleştirecekHazine gelecek hafta iki doğrudan satış gerçekleştirecek
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.