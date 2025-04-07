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Merkez Bankası'nın rezervleri 6 milyar 603 milyon dolar azaldı

07.04.2025 15:29
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın rezervleri 6 milyar 603 milyon dolar azaldı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 28 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalışla 80 milyar 609 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mart'ta 88 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artışla 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon dolardan 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
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