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Merkez Bankası'nın rezervleri yükselmeye devam ediyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri yükselmeye devam ediyor!

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 16 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 179 milyon dolar yükselişle 65 milyar 401 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Mayıs'ta 61 milyar 222 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Döviz-2

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 865 milyon dolar azalışla 83 milyar 121 milyon dolardan 80 milyar 256 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 314 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolardan 145 milyar 657 milyon dolara çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
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