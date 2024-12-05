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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı: 157,7 milyar dolar oldu

05.12.2024 14:57
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası rezervleri 157,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde altın rezervleri 984 milyon dolar azalış kaydetti.

Merkez Bankası rezervlerini açıkladı: 157,7 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 29 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 83 milyon dolar artışla 92 milyar 818 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 90 milyar 735 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın-2

Bu dönemde altın rezervleri ise 984 milyon dolar azalışla 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 156 milyar 639 milyon dolardan 157 milyar 738 milyon dolara çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
TCMB rezerv
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