OECD 2025 Türkiye büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 yılı için küresel ve birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltti. Ayrıca, artan ABD tarifelerinin 2026 yılında küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği konusunda güçlü uyarılarda bulundu.

OECD 2025 Türkiye büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi
Ezgi Sivritepe

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. OECD'e göre, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahmini %2,9’dan %3,2’ye yükseltildi. Aynı dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde31,4’ten yüzde 33,5’e çıkarıldı.

OECD 2025 Türkiye büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi 1

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

2026 yılı için Türkiye’nin büyüme beklentisi %3,3’ten %3,2’ye düşürüldü. Buna karşılık enflasyon tahmini %18,5’ten %19,2’ye yükseltildi. OECD raporu, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve ABD tarifelerinin Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

OECD 2025 Türkiye büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi 2

KÜRESEL RİSKLER VE UYARILAR

Rapor, ABD tarifeleri gibi ticari engellerin 2026 yılında küresel büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkiler yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca artan enflasyon riskleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikalarını etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

