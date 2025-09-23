OECD 2025 Türkiye büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. OECD'e göre, Türkiye’nin 2025 yılı büyüme tahmini %2,9’dan %3,2’ye yükseltildi. Aynı dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde31,4’ten yüzde 33,5’e çıkarıldı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

2026 yılı için Türkiye’nin büyüme beklentisi %3,3’ten %3,2’ye düşürüldü. Buna karşılık enflasyon tahmini %18,5’ten %19,2’ye yükseltildi. OECD raporu, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve ABD tarifelerinin Türkiye dahil birçok ülkenin ekonomik görünümü üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

KÜRESEL RİSKLER VE UYARILAR

Rapor, ABD tarifeleri gibi ticari engellerin 2026 yılında küresel büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkiler yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca artan enflasyon riskleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikalarını etkileyebilecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.