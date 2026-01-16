Özel sektörün yurt dışı kredi borcu kasımda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki ay sonuna göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde bir önceki ay sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar dolar artarak 204,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 200 milyon dolar artışla 9,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki ay sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 1,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 milyar dolar arttı.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları da 1,1 milyar dolar yükseldi. Kısa vadede ise finansal olmayan kuruluşların borçları 200 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada doların en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

204,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,8'inin dolar, yüzde 31,6'sının avro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 7,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

9,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 22'si dolar, yüzde 20,1'i avro, yüzde 54,7'si Türk lirası ve yüzde 3,2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 65,2 milyar dolar olduğu tespit edildi.

Bu tutarın 40,9 milyar doları bankalara, 18,6 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,8 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır