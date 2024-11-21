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Piyasalar için kritik gün! Gözler saat 14.00'te: Merkez Bankası Kasım ayı faizini açıklayacak! İşte kuruluşlardan tahminler

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 07:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayının faiz kararını bugün saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak. Mart ayından beri faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez Bankası'nın Kasım ayında nasıl bir karar vereceği piyasalar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası'nın kararı öncesi, AA, Foreks, TCMB, Bloomberg ve Reuters ekonomistlerle yaptıkları anketleri paylaştı. Peki Merkez Bankası'nın Kasım ayı kararı için tahminler ne yönde? İşte cevabı...

Piyasalar için kritik gün! Gözler saat 14.00'te: Merkez Bankası Kasım ayı faizini açıklayacak! İşte kuruluşlardan tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşacak. Son 7 aydır faizde herhangi bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası kararlı olunduğunu her açıklamada dile getirmişti.
Gözler Merkez Bankası'nın Kasım ay politika faiz kararına çevrildi. Haziran 2023'ten beri faiz artıran Merkez Bankası, mart ayında 50 baz puanlık bir artış ile faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarmıştı. Merkez Kasım ayı kararı öncesi büyük kuruluşlar tahminlerini yapmaya devam ediyor.

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AA ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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PİYASA KATILIMCILAR ANKETİ

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan piyasa katılımcılar anketinde ise faizin yüzde 50'de sabit kalacağı tahmin edildi.

REUTERS ANKETİ: FAİZ SABİT KALACAK

19 kurum ile anket gerçekleşene Reuters ise faizin sabit kalacağını öngördü. Ankette ilk faiz indirimi tahminleri Aralık ve Ocak ayında olacağı tahmin edildi.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin düzenlediği ankete katılan 25 kurumun beklentisi politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu.

Ankette 2024 yıl sonunda politika faizi için tahmin önceki anket dönemine göre artarak yüzde 50 oldu. Katılımcılar önceki anket döneminde yıl sonunda politika faizini yüzde 47,5 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Ankette katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı. Buna göre tahminini paylaşan 25 kurumdan 9'u Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini Aralık'ta bekliyor. 12 kurumun tahmini Ocak ayına işaret ederken 3 kurum ilk hamleyi Şubat ayında, 1 kurum da Mart ayında bekliyor.

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FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 18 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 50 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz kararı
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