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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 14:40
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Son dakika haberi... Merkez Bankası toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesi!

SON DAKİKA HABERİ... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri haftalık 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ DE YÜKSELDİ

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Merkez'in rezervleri en son 22 Aralık 2023 tarihinde 145 milyar 452 milyon dolarla rekor kırmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
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