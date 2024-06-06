FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Son iki yılın en yüksek seviyesi: ABD'nin dış ticaret açığı nisanda arttı

Son iki yılın en yüksek seviyesi: ABD'nin dış ticaret açığı nisanda arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 16:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Son iki yılın en yüksek seviyesi: ABD'nin dış ticaret açığı nisanda arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 76,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu dönemde Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ABD'nin dış ticaret açığı, martta 68,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı nisanda yüzde 0,8 artışla 263,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 2,4 artarak 338,2 milyar dolara ulaştı.

ÇİN'E KARŞI VERİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞINDA AZALIŞ

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde azalış gösterdi. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 22,1 milyar dolara geriledi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (22,5 milyar dolar), Meksika (12,8 milyar dolar), Vietnam (9,6 milyar dolar), İrlanda (8,7 milyar dolar), Almanya (7,7 milyar dolar), Japonya (5,8 milyar dolar), Güney Kore (5,8 milyar dolar), Tayvan (5,2 milyar dolar), Kanada (5 milyar dolar), İtalya (4,6 milyar dolar), Hindistan (4 milyar dolar), Malezya (2,3 milyar dolar), İsviçre (1,9 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar), İsrail (500 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

TİCARET FAZLASI VERİLEN ÜLKELER

ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,6 milyar dolar), Hollanda (4,4 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,3 milyar dolar), Avustralya (1,3 milyar dolar), Brezilya (600 milyon dolar), Singapur (400 milyon dolar) ve Belçika (300 milyon dolar) oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"Hazine Bakanlığı önünde 'tasarruf' protestosu! "Kazanımlarımız bir bir elimizden alınıyor"
Bakan Işıkhan'dan ILO mesaisi: Mevkidaşlarıyla görüştüBakan Işıkhan'dan ILO mesaisi: Mevkidaşlarıyla görüştü
Milyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklamaMilyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklama
Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret abd
En Çok Okunan Haberler
Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Önce Icardi, şimdi de Zaha...

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Önce Icardi, şimdi de Zaha...

Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürdü

Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürdü

Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

SGK uzmanı o tarihi işaret etti, asgari ücrette ara zam kulisi!

SGK uzmanı o tarihi işaret etti, asgari ücrette ara zam kulisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.