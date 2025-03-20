FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Tarımsal girdi fiyat endeksi 19 ayın en düşük seviyesinde!

Tarımsal girdi fiyat endeksi 19 ayın en düşük seviyesinde!

20.03.2025 10:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ocakta yıllık bazda yüzde 30,49, aylık yüzde 5,89 artarken Haziran 2023'ten sonraki en düşük seviyesini gördü.

Tarımsal girdi fiyat endeksi 19 ayın en düşük seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,49 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 39,58 yükseldi. Böylece yıllık Tarım-GFE, Haziran 2023'ten bu yana son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

TARIM

GEÇEN AYA GÖRE YÜKSELDİ

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,56 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 yükseliş görüldü.

iStock-2159859018

7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Ocakta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 21,43 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 21,66 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 50,09 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 49,13 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Ocakta bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,96 ile bina bakım masrafları, yüzde 2,15 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 32,87 ile veteriner harcamaları, yüzde 19,79 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
İBB için 'Capacity AVM'den haraç' iddiası! Tam 5 milyon euroİBB için 'Capacity AVM'den haraç' iddiası! Tam 5 milyon euro
Yurt dışı ÜFE Şubat ayında aylık ve yıllık olarak yükseldi!Yurt dışı ÜFE Şubat ayında aylık ve yıllık olarak yükseldi!
Anahtar Kelimeler:
tarım tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Merkez Bankası'ndan 'döviz' adımı!

Merkez Bankası'ndan 'döviz' adımı!

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandı

Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandı

Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.