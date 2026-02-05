FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

TCMB rezervlerinde rekor serisi sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 218,2 milyar dolarla yeni rekorunu gördü.

TCMB rezervlerinde rekor serisi sürüyor
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistikleri, rezervlerde rekora işaret ederken rezerv kompozisyonunda ise ayrışma görüldü.

Geçtiğimiz hafta bankanın toplam rezerv gücünü temsil eden brüt rakamlar artış kaydetse de, likidite göstergeleri olan net rezervlerde gerileme yaşandı.

TCMB'nin brüt rezervleri, bir önceki hafta kaydedilen 215,6 milyar dolar seviyesinden 218,2 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık 2,6 milyar dolarlık bu artış, bankanın toplam varlık stoğundaki büyüme eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

TCMB rezervlerinde rekor serisi sürüyor 1

Brüt taraftaki artışın aksine, bankanın kendi kaynaklarını ve piyasa duyarlılığını yansıtan net rezerv kalemlerinde düşüş kaydedildi.

Bir önceki hafta 97,4 milyar dolar olan net rezervler, 93,4 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir azalış sergiledi.

Piyasa analistlerinin en yakından takip ettiği "çekirdek" gösterge olan swap hariç net rezervler ise 82,6 milyar dolar olarak açıklandı. Önceki hafta bu rakam 85,5 milyar dolar seviyesindeydi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
Sıfır Atık Vakfı tarafından "Sürdürülebilir Ulaşım Ofisi" kurulacakSıfır Atık Vakfı tarafından "Sürdürülebilir Ulaşım Ofisi" kurulacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TCMB rezerv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.