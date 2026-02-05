TCMB rezervlerinde rekor serisi sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistikleri, rezervlerde rekora işaret ederken rezerv kompozisyonunda ise ayrışma görüldü.

Geçtiğimiz hafta bankanın toplam rezerv gücünü temsil eden brüt rakamlar artış kaydetse de, likidite göstergeleri olan net rezervlerde gerileme yaşandı.

TCMB'nin brüt rezervleri, bir önceki hafta kaydedilen 215,6 milyar dolar seviyesinden 218,2 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık 2,6 milyar dolarlık bu artış, bankanın toplam varlık stoğundaki büyüme eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

Brüt taraftaki artışın aksine, bankanın kendi kaynaklarını ve piyasa duyarlılığını yansıtan net rezerv kalemlerinde düşüş kaydedildi.

Bir önceki hafta 97,4 milyar dolar olan net rezervler, 93,4 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir azalış sergiledi.

Piyasa analistlerinin en yakından takip ettiği "çekirdek" gösterge olan swap hariç net rezervler ise 82,6 milyar dolar olarak açıklandı. Önceki hafta bu rakam 85,5 milyar dolar seviyesindeydi.