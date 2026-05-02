Teknoloji devinden şaşırtan karar! Bursa'daki fabrikada 1.400 kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji devi Bosch, Bursa’daki üretim tesisinde ciddi bir küçülme kararı aldı. Almanya merkezli şirket, büyük bir işten çıkarmaya hazırlanıyor.

İŞ GÜCÜNÜ YÜZDE 24 AZALTACAK

Şirketin mevcut durumda yaklaşık 5 bin mavi yaka ve 900 beyaz yaka çalışanı bulunuyor. Ancak 2027 yılı sonuna kadar 1.150 mavi yaka, 2030 yılı sonuna kadar ise 250 beyaz yaka çalışan ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu rakamlar, toplam çalışanların yüzde 24'ünün işten çıkarılacağına işaret ediyor.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Bosch yetkilileri, kararın ekonomideki daralma ve buna bağlı küçülme süreci nedeniyle alındığını belirtti. Bursa'daki otomotiv ve sanayi sektöründe önemli bir istihdam sağlayan fabrikanın bu adımının, kent ekonomisi ve iş gücü piyasasında olumsuzluğu yol açacağı bildirildi.

BURSA'DAKİ FABRİKA 1972'DE KURULDU

Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlayan Bosch Grubu, ilk fabrikasını 1972 yılında Bursa’da kurdu. Teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri olarak Bosch’un Türkiye’de, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi Teknolojileri” ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında faaliyet gösteren beş ayrı şirketi bulunuyor.

