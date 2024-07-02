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Ticaret Bakanlığı duyurdu: İhracat yüzde 3,6 oranında arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 11:50
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Dünya ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 düşüşle 5 trilyon 919 milyar dolar, Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 3,6 yükselişle 63 milyar 603 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yıllıklandırılmış dünya ihracatının yüzde 4,2 azalışla 23 trilyon 808 milyar dolara gerilediği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 0,8 yükselişle 257,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: İhracat yüzde 3,6 oranında arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütünce (DTÖ) yayınlanan 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret istatistikleri paylaşıldı. Açıklamada, söz konusu çeyrekte dünya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olduğu, Türkiye'nin ihracatının da yüzde 3,6 artış ile 63 milyar 603 milyon dolar olduğu bildirildi.

"KAZANIMLARI ARTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Açıklamada, küresel ihracattaki düşüşe rağmen Türkiye'nin ihracatındaki artışların devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yıllıklandırılmış ihracatımızın küresel ihracattan aldığı paydaki artış eğilimi 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve 2023 yılının ilk çeyreğine göre 0,05 puanlık artış ile yüzde 1,082 seviyesine yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."

CEVDET YILMAZ: DÜNYA İHRACATINDAN ALDIĞIMIZ PAY BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada ihracat daralırken, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat artışı devam ediyor. Sonuç olarak dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ihracat artışına ve dünya ihracatından aldığı paya ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyada ihracat daralırken, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat artışı devam ediyor. Sonuç olarak dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor. Artan pazar payımız, dünya ekonomisinde yaşanacak canlanmanın ihracatımızda çarpan etkisini artıracaktır. İhracatçılarımızı ve onlara destek olan kurumlarımızı kutluyorum."

(AA)


Express


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