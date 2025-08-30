FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Ticaret Bakanlığı eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttığını açıkladı

Ticaret Bakanlığı, eğitim hizmetleri ihracatının 2012 yılından bugüne kadar 15 kat artış göstererek geçen yıl 2 milyar 865 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu güçlü artış, Bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttığını açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye'yi eğitim alanında bölgesel cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmenin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "2012 yılından bugüne kadar eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Bu güçlü artış, Bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttığını açıkladı 1

TÜRKİYE YÜZDE 3,5'LİK PAY ALDI

Açıklamada, sektöre Ticaret Bakanlığınca sağlanan desteklerin bir önceki yıla göre iki kat artarak geçen yıl 162,6 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Bu yılın ağustos ayı itibarıyla sektöre sağlanan destek tutarının ise 66,2 milyon lira olduğuna işaret edilen açıklamada, ⁠yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmalarından ⁠uluslararası pazarlama faaliyetlerine, ⁠uluslararası birimlere yönelik kira, istihdam ve operasyonel giderlerden tanıtım heyet programlarına kadar birçok faaliyetin desteklendiği belirtildi.
Ticaret Bakanlığı eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttığını açıkladı 2

Açıklamada, söz konusu desteklerle Türkiye'nin uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri konumuna yükseldiği vurgulanarak, "2024-2025 öğretim döneminde ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2012 yılına kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119'a ulaşmıştır. Türkiye, bu yükselişle küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinden yaklaşık yüzde 3,5'lik pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma gelmiştir. Halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız, ülkemizin uluslararası bir eğitim merkezi haline geldiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"MARKA DEĞERİNİ GÜÇLENDİRMEK"

Türkiye'deki üniversite sayısının 2002 yılında 76 iken bu yıl 208'e yükseldiğinin altı çizilen açıklamada, bu artışla Türkiye'nin, en fazla üniversiteye sahip 25'inci ülke olduğu ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttığını açıkladı 3

Açıklamada, eğitim sektörünün yurt dışında tanıtılması amacıyla, Bakanlık destekleriyle bu yıl "Study in Türkiye" markası altında 20 milli katılım fuar organizasyonu gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Sektörde faaliyet gösteren 7 markanın Turquality desteği aldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde bu sayının artması hedeflenmektedir. Üniversitelerimizi ve sektör paydaşlarımızı bu yıl da etkin biçimde desteklemeyi sürdürürken, sektörün sorunlarının ele alındığı, Bakanlığımızca sağlanan desteklerin anlatıldığı, bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği toplantılar düzenlenmiştir. Bakanlık olarak hedefimiz, Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek, uluslararası öğrenci çekim gücünü artırmak ve eğitim ihracatında sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttıBitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Fahiş fiyatlar yaka silktirdi, günlük 3 bin TL kazanıyorlar

Fahiş fiyatlar yaka silktirdi, günlük 3 bin TL kazanıyorlar

Altından yeni rekor geldi! 'Bir fırsat...' diyerek açıkladı

Altından yeni rekor geldi! 'Bir fırsat...' diyerek açıkladı

Asker ve polis kıyafeti de üretiyordu! İflas ediyor

Asker ve polis kıyafeti de üretiyordu! İflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.