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Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 9,6, perakende satış hacmi de yüzde 11,5 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı.

Ticaret satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,5 yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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ticaret
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