FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 2,5, perakende satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi. ticaret satış hacmi nisanda ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı.

Ticaret ve perakende satış hacmi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,8 azaldı.

Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatlarında geri sayım başladı! Yarın saat 21.30'dan sonra yön netleşiyorAltın fiyatlarında geri sayım başladı! Yarın saat 21.30'dan sonra yön netleşiyor
Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyorSosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor
Türkiye de dahil! 80 eurodan 90 euroya çıktıTürkiye de dahil! 80 eurodan 90 euroya çıktı
Anahtar Kelimeler:
perakende ticaret
En Çok Okunan Haberler
Gülen ölürse dağılırlar! Hanefi Avcı’dan Mynet’e özel açıklama

Gülen ölürse dağılırlar! Hanefi Avcı’dan Mynet’e özel açıklama

Zehra Güneş ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı! Gerçek ortaya çıktı

Zehra Güneş ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı! Gerçek ortaya çıktı

Ev sahibi ve kiracıları rahatsız eden reform!

Ev sahibi ve kiracıları rahatsız eden reform!

7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam!

7000 dolarlık ek vergiye 700 bin TL zam!

Sizin de başınıza gelebilir! Tatil planı yapanlar bu tuzağa dikkat

Sizin de başınıza gelebilir! Tatil planı yapanlar bu tuzağa dikkat

Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği yenilendi

Kısa Çalışma Ödeneği yönetmeliği yenilendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.