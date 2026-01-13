Toplam ciro endeksi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 37,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 3,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 37,3 artış gösterdi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 34,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 5,5 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 47,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 8 arttı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artış gösterdi.