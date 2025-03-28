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TÜİK 2023-2024 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı

28.03.2025 11:06
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TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2023-2024 piyasa döneminde yurt içi üretimin ülkedeki talebi karşılama derecesi (yeterliliği) yüzde 111,9 olarak belirlendi.

TÜİK 2023-2024 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023-2024 dönemine ilişkin bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı. Buna göre, toplam tahıl ürünlerinde yeterlilik derecesi, söz konusu dönemde yüzde 111,9 oldu. Bu ürün grubunda en büyük paya sahip buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 118,4 (durum buğdayında yüzde 228,6, diğer buğdayda yüzde 106) olarak kayıtlara geçti. Yeterlilik derecesi, yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpada yüzde 115,7, mısırda yüzde 96,5 ve soyada yüzde 4,1 olarak hesaplandı.
Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 573,6 ile fındıkta ölçüldü. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılanırken bu üründe yeterlilik derecesi yüzde 95,8 olarak belirlendi.
Toplam sebze ürünlerinde yurt içi üretimin Türkiye'deki talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 117,1 ile domateste tespit edilirken sakız kabakta 116,8, hıyarda 116,1 olarak ölçüldü.
Fındık dışında sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler yüzde 110,4 ile Antep fıstığı ve yüzde 102,6 ile kestane oldu.

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller grubundaki greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 192'yi bulurken bu oran limonda yüzde 137,5, mandalinada yüzde 155,5 ve portakalda yüzde 140,6 olarak hesaplandı.

KURU BAKLAGİLLER

Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 115,3 ile nohut olduğu belirlendi. Kuru fasulyenin yeterlilik derecesi yüzde 84,5 olarak tespit edildi.
Yağlı tohumlar ürün grubundan pamukta yeterlilik derecesi yüzde 97,7, ayçiçeğinde yüzde 71,9 ve kolzada yüzde 100,3 olarak ölçüldü.
Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 133,7 olarak kayıtlara geçti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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