TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı geçen yıla göre 151 bin kişi azaldı, istihdam oranı en çok o şehirde oldu

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,2 OLDU!

İşgücü 2024 yılında bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,0, kadınlarda ise %36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildi.

YARISINDAN FAZLASI HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞIYOR!

İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım, %20,7'si sanayi, %6,6'sı inşaat, %57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

2024 yılında 4 milyon 827 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 746 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 162 bin kişi inşaat sektöründe, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 132 bin, sanayi sektöründe 35 bin, inşaat sektöründe 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 26,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak %26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,4 olarak gerçekleşti.

En düşük işsizlik oranı Burdur ve Kastomunu'da gerçekleşirken; işsizliğin en yüksek olduğu il Hakkari oldu. İstihdam oranının en yüksek olduğu il yüzde 60,6 ile Ardaha oldu.En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari ilinde oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt ilinde oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Son 12 yılın en düşük işsizlik oranı" ifadesini kullandı.