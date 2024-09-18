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TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 10:25
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), özel hayat tablosunu yayımladı. TÜİK, bir ilki de gerçekleştirerek doğuşta beklenen yaşam süresini hesaplarken eğitim durumunu da göz önünde bulundurdu. TÜİK'in verilerine göre, kadınların erkeklerden 5,3 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yılları arasında hayat tabloları verisini yayımladı. TÜİK, hesaplamalarında doğuşta beklenen yaşam süresi bilgisine ek olarak ilk kez eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi bilgisi de dahil edildi.

YAŞAM SÜRESİ DÜŞTÜ!

TÜİK'in verilerine göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.

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KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA UZUN YAŞIYOR!

Kadınların ve erkeklerin yaşam süreleri kıyaslandığında ise; 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl olarak hesaplandı.

Ayrıca, kadın ve erkeklerde en uzun yaşam süresine sahip il ise Tunceli oldu. Yaşam süresinin en kısaldığı il 73,2 yıl ile erkeklerde Kilis olurken; kadınlarda 78,7 yıl ile Gaziantep oldu.

İSTANBUL'DA YAŞAM SÜRESİ DE BELİRLENDİ!

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul, doğuşta beklenen yaşam süresinde 78,6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,3 yıl oldu. Ankara ise 79,2 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Bu değer, erkeklerde 76,5 yıl iken kadınlarda 81,8 yıl oldu.

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EĞİTİM DURUMU YAŞI ETKİLEDİ

Türkiye'de eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresi incelendiğinde; eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı görüldü. Her yaştaki beklenen yaşam süresi, düşük eğitime sahip kişiler arasında daha az olurken, artan eğitim düzeyi ile birlikte beklenen yaşam süresinin de arttığı tespit edildi.

Cinsiyet ayrımında, eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında, hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı tespit edildi. Ortaöğretim altı eğitim seviyesi ile yükseköğretim eğitim seviyesine sahip 30 yaşındaki kişilerin beklenen yaşam süreleri arasındaki farkın 5 yıl civarında olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
tüik yaşam
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