TÜİK açıkladı: Kasım 2025 işsizlik rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda işsizlik oranı yüzde 8,6'ya yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ezgi Sivritepe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri, Kasım 2025 verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İŞSİZLİĞİN CİNSİYET DAĞILIMI

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.
TÜİK açıkladı: Kasım 2025 işsizlik rakamları belli oldu! 1

İSTİHDAM ORANI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,2 oldu.
TÜİK açıkladı: Kasım 2025 işsizlik rakamları belli oldu! 2

GENÇ İŞSİZLİĞİ AYLIK BAZDA DEĞİŞMEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 24,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti.
TÜİK açıkladı: Kasım 2025 işsizlik rakamları belli oldu! 3

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 29,1

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,1 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

