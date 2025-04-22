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TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi yüzde 2,3 azaldı

22.04.2025 10:17
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 2,3 azalışla 83,9 oldu.

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi yüzde 2,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi martta 85,9 iken bu ay yüzde 2,3 azalışla 83,9 olarak kayıtlara geçti.

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Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 70,9 iken nisanda yüzde 2,5 azalışla 69,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 84,7 iken bu ay yüzde 0,5 azalış kaydederek 84,3 oldu.

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Geçen ay 84,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,2 düşüşle nisanda 82,8 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 103,2 iken bu ay yüzde 3,8 azalışla 99,3 olarak hesaplandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi tüik
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