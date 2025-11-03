FİNANS

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim enflasyonunu açıkladı. Milyonların heyecanla beklediği 2025 yılının 10. enflasyon verisi de belli oldu. TÜİK'in saat 10.00'da açıkladığı enflasyon verisi merak ediliyor. Peki, milyonların heyecanla beklediği Ekim enflasyonu yüzde kaç olarak gerçekleşti? Ekim'de enflasyon yüzde kaç oldu? Ekim enflasyonu için beklentiler ne yöndeydi? İşte 7'den 70'e herkesi ilgilendiren TÜİK Ekim enflasyonu ile ilgili tüm detaylar...

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025'te enflasyonu duyurdu
Ezgi Sivritepe

TÜİK Ekim enflasyonunu saatlerin 10.00'ı göstermesi ile duyurdu. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verisi için milyonlar nefesini tutmuştu. Eylül enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesinin ardından Ekim enflasyonu heyecanla bekleniyordu. TÜİK ise bugün Ekim enflasyonunu kamuoyuna açıkladı.

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025 te enflasyonu duyurdu 1

EKİM ENFLASYONU BELLİ OLDU!

TÜİK, enflasyonu açıklamadan önce AA Finans Beklenti Anketi ve Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Ekim enflasyonu tahminleri yapılmıştı. Yapılan anketlerde ise Ekim enflasyonu beklentisi şu şekilde gerçekleşmişti:
TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025 te enflasyonu duyurdu 2

  • 28 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen AA Finans Beklenti Anketi'ne göre, Ekim enflasyonu beklenti ortalaması yüzde 2,69 oldu.
    TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025 te enflasyonu duyurdu 3

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.
TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025 te enflasyonu duyurdu 4

  • Merkez Bankası tarafından 68 katılımcı ile gerçekleştirilen Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre ise Ekim enflasyonu beklentisi yüzde 2,34 olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,77 olmuştu.
    TÜİK EKİM ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde yüzde 3,23 gerçekleşmesinin ardından Ekim enflasyonu heyecanla beklenmeye başlanmıştı. Peki, Ekim'de enflasyon yüzde kaç olarak gerçekleşti? TÜİK beklentilere son vererek Ekim enflasyonunu duyurdu.
TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025 te enflasyonu duyurdu 5

Buna göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 oldu. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 32,87 oldu.

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025 te enflasyonu duyurdu 6

YILLIK DEĞİŞİMLER

gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025 te enflasyonu duyurdu 7

EN FAZLA ARTIŞ GISA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada %1,07 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti.

