TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkes bekliyordu, TÜİK 3 Kasım 2025'te enflasyonu duyurdu

TÜİK Ekim enflasyonunu saatlerin 10.00'ı göstermesi ile duyurdu. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verisi için milyonlar nefesini tutmuştu. Eylül enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesinin ardından Ekim enflasyonu heyecanla bekleniyordu. TÜİK ise bugün Ekim enflasyonunu kamuoyuna açıkladı.

EKİM ENFLASYONU BELLİ OLDU!

TÜİK, enflasyonu açıklamadan önce AA Finans Beklenti Anketi ve Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Ekim enflasyonu tahminleri yapılmıştı. Yapılan anketlerde ise Ekim enflasyonu beklentisi şu şekilde gerçekleşmişti:



28 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen AA Finans Beklenti Anketi'ne göre, Ekim enflasyonu beklenti ortalaması yüzde 2,69 oldu.



Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.



Merkez Bankası tarafından 68 katılımcı ile gerçekleştirilen Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre ise Ekim enflasyonu beklentisi yüzde 2,34 olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,77 olmuştu.

Eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde yüzde 3,23 gerçekleşmesinin ardından Ekim enflasyonu heyecanla beklenmeye başlanmıştı. Peki, Ekim'de enflasyon yüzde kaç olarak gerçekleşti? TÜİK beklentilere son vererek Ekim enflasyonunu duyurdu.



Buna göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 oldu. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 32,87 oldu.

YILLIK DEĞİŞİMLER

gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ GISA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada %1,07 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti.