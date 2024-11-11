FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. TÜİK Eylül ayı işsizlik verisini açıkladı!

TÜİK Eylül ayı işsizlik verisini açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı işsizlik verisini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu.

TÜİK Eylül ayı işsizlik verisini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İŞ BULAN SAYISI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

iStock-1248728871

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI İYİLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37,0 oldu.

nufus-kalabalik-istanbul-aa-1504787

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 17,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24,0 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DE HESAPLANDI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
işsizlik
En Çok Okunan Haberler
Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını görünce dayanamadı: Hala konuşuyorlar ya!

Enflasyon onları da vurdu... 6 dizi final yaptı! Diziler tek tek ertelendi!

Enflasyon onları da vurdu... 6 dizi final yaptı! Diziler tek tek ertelendi!

Stajyer 3 bin alıyor: 10 bin dolar maaş! Mesleği bırakan ona yöneliyor

Stajyer 3 bin alıyor: 10 bin dolar maaş! Mesleği bırakan ona yöneliyor

Asgari ücret için herkesi şaşırtan rakam! Çok konuşulan o hesapla...

Asgari ücret için herkesi şaşırtan rakam! Çok konuşulan o hesapla...

'İthal işçi' talebi masada! 120 bin TL maaşı var ama... Yeni yabancı işçiler mi geliyor?

'İthal işçi' talebi masada! 120 bin TL maaşı var ama... Yeni yabancı işçiler mi geliyor?

1 tanesi 20 TL... 2 ton bekliyor! Arazinin büyük bölümünü ona ayırdı

1 tanesi 20 TL... 2 ton bekliyor! Arazinin büyük bölümünü ona ayırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.